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Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini'yle görüştü

Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini'yle görüştü
Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini'yle görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. Akar'ın ziyareti dolayısıyla askeri tören düzenlendi. Bakanlığa gelişinde Guerini tarafından kapıda karşılanan Akar, tören alanına geçti. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından Bakan Akar tören kıtasını selamladı.
Tören sonrasında Akar ve Guerini önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel askeri ve güvenlik konularının yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yönelik harekatıyla savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeler sırasında Bakan Akar, NATO müttefiki olan Türkiye ile İtalya arasındaki etkin iş birliğinin geliştirilmesinin hem iki ülke hem de bölge için önem taşıdığından bahsederek, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarda Türkiye'nin olumlu ve adil bir yaklaşım içinde olduğunu aktardı.

Ayrıca Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye'nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK'nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklendiğini açıkladı.
Bakan Akar, son olarak, ateşkesin ve bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Ermenistan'a verilen desteklerin kesilmesi ve Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesinin önemi ifade etti.
 

Emin Kuvat
 

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