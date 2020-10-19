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Bakan Akar, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi

Bakan Akar, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi
Bakan Akar, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’a tebrik mesajı gönderdi. Bakan Akar, mesajında seçim sonuçlarının Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Mesajında “1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983'ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kuzey Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir” diyen Bakan Akar, Türkiye'nin KKTC ve Kıbrıs Türkünün daima yanında olduğunu vurguladı. 1974 Barış Harekatı öncesinde adada yaşananların unutulmasının mümkün olmadığını belirten Bakan Hulusi Akar, Barış Harekatı ile adada sağlanan huzur ve istikrarın sürmesi için Türkiye'nin uluslarararası anlaşmaların verdiği garantörlük görevini en iyi sekilde yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Akar, TSK'nın Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini korunmasında üzerine düşen her türlü görevi azim ve kararlılıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.
Bakan Akar ayrıca tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diledi.

Mevlüt Hasgül
 

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