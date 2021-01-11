Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Bakan Akar, Rum tarafının uzlaşmaz tutumundan vazgeçmesinin gerekliliğini belirterek, adadaki Türk varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemini vurguladı. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğini ve hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini ifade eden Akar, Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğunu, 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğunu vurguladı.

Hasan Özkan