Bakan Akar: 'KKTC'nin egemenliğinin teslim edilmesi lazım'



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39'uncu kuruluş yıldönümü, Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyonda konuşan Bakan Akar, Kıbrıs Türkü'nün kendi kaderini tayin etme kararlığını gösteren büyük mücadelelerin ardından bu noktaya geldiğini belirterek, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar olan mücadelenin unutulmaması gerektiğini kaydetti.

“KKTC'nin egemenliğinin, bağımsızlığının teslim edilmesi lazım”

KKTC konusunda Türkiye'nin barışçıl girişimlerinin anlaşılmadığının altını çizen Bakan Akar, “Bunun da özellikle üçüncü taraflarca görülmesi lazım. Üçüncü tarafların olabildiğince objektif bir şekilde bu olayları görmesini ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını, hukukunu teslim etmesini bekliyoruz. Kalıcı adil bir barışın ve istikrarın oluşabilmesi için KKTC'nin egemenliğinin, bağımsızlığının teslim edilmesi lazım. Yarım asır devam eden görüşmeler sonucunda herhangi bir yere varılamaması nedeniyle en sonunda biz kararımızı verdik. Egemen bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla mesele bu devletin kurulması değil, kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesi. Bununla alakalı olarak Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) alınan kararı da herkesin iyi özümsemesi lazım. KKTC burada (TDT) gözlemci olarak kabul edildi. Bu da inşallah önümüzdeki dönemde atılacak adımlara bir başlangıç temsil edecek” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan silahlanma sevdasıyla iki ülke arasındaki barışı bozmak için elinden ne geliyorsa yapmaya devam ediyor”

Bakan Akar, Yunanistan'da bazı siyasetçilerin yapılan barış girişimlerini sabote ettiğini dile getirerek, “Kendi iç çekişmelerine bu iki ülkenin hakkını, menfaatini feda ediyorlar. Aynı zamanda yaptıklarıyla sadece Türkiye değil, kendi halklarının güvenliğini ve refahını da tehlikeye atıyor. Bu konuda bugüne kadar yapılan çalışmalar mevcut. Anlaşılmaz şekilde Yunanistan, bir silahlanma sevdasıyla iki ülke arasındaki barışı, istikrarı bozmak için elinden ne geliyorsa yapmaya devam ediyor. Biz diyaloğa açık olduğumuzu her zaman söyledik. Fakat hiçbir şekilde hakkımızı hukukumuzu çiğnetmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ise, “KKTC, 11 Kasım 2022 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmiştir. Bu gelişmeyi memnuniyetle selamlıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine giden sürecin başarıya ulaşmasındaki desteği için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyoruz. Bu gelişme iki devlet esasına dayanan yeni vizyonumuzun doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olduğunu teyit etmektedir” diye konuştu.

Resepsiyon, geleneksel dans gösterisi ve pasta kesiminin ardından sona erdi.

Mevlüt İşli - Gürkan Sayın



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