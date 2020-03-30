İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Akar Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışını kutladı

Bakan Akar Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışını kutladı
Bakan Akar Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışını kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin NATO’ya katılışını, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska-Jankovska’ya gönderdiği mesajla kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO'ya katılışını, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radmila Shekerinska-Jankovska'ya gönderdiği mesajla kutladı. Bakan Akar mesajında, “İttifakın en yeni üyesi olan sizlere, en içten dileklerimle NATO'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Üyeliğiniz NATO'yu güçlendirmektedir. Ayrıca, üyelik sürecindeki bağlılığı ve kararlılığı nedeniyle Kuzey Makendonya'yı tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere, Türkiye bu süreci başından beri desteklemiştir ve ihtiyaç olması halinde üyelik deneyimlerini paylaşmaya hazırdır. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'nin ve Makedonya arasındaki ikili ilişkileri de geliştireceğinden eminim” dedi.

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.