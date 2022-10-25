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Bakan Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü

Bakan Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü
Bakan Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Bakan Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO) açılışının ardından Dibeybe ile bir araya geldi.
Başta askeri eğitim işbirliği ve savunma sanayii olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin amacının ‘Libya Libyalılarındır' anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bakan Akar, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine destek kapsamında askeri eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmekteki kararlılığı ve Türkiye'nin Libya'da yabancı bir güç olmadığını ifade etti. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Mehmet Başa
 

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