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Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhulia’yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Bakan Akar, barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirten Bakan Akar, Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini dile getirerek, “Libya Libyalılarındır" ifadesini kullandı.
Görüşmede, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu.

Mevlüt Hasgül

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