Bakan Akar, Libya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan deprem sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor. Hatay'daki faaliyetleri yerinde takip eden Bakar Akar, deprem bölgesini ziyaret eden Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş ile bir araya geldi. Deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten el-Menguş, her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti. Milli Savunma Bakanı Akar da deprem ve sonraki çalışmalar hakkında bilgi vererek el-Menguş'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Musa Enes Aksakal



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