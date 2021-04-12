Bakan Akar, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Dibeybe ile görüştü

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye ve Libya arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı için Türkiye'ye gelen Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Dibeybe ile bir araya geldi. Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti. Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini ifade eden Bakan Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini kaydetti.

Mevlüt İşli

