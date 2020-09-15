İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

Bakan Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü
Bakan Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maiteek ile görüştü. Görüşmede Libya’daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede iki ülke arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Akar, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin daveti üzerine Libya'da bulunan Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini söyledi. Ayrıca Bakan Akar, Türkiye'nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini ifade etti.

Utku Şimşek

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.