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Bakan Akar, NATO Destek Ajansı Genel Müdürü Cummings'i kabul etti

Bakan Akar, NATO Destek Ajansı Genel Müdürü Cummings'i kabul etti
Bakan Akar, NATO Destek Ajansı Genel Müdürü Cummings'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Destek Ajansı (NSPA) Genel Müdürü Stacy A. Cummings’i kabul etti.

NATO Destek Ajansı (NSPA) Genel Müdürü Stacy A. Cummings, Hatay'ın Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulunmasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Görüşmede NATO tarafından Türkiye'ye gönderilen 4 bin kişilik çadırların yanı sıra ilave gönderilecek 4 bin kişilik çadırların kurulumu ve oluşturulacak çadır kentlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Musa Enes Aksakal
 

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