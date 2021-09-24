Bakan Akar, Nijer Savunma Bakanı Indatou ile görüştü

Nisan ayında göreve atanan Nijer Savunma Bakanı Alkassoum Indatou, Bakan Akar'ın resmi davetlisi olarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Konuk bakan, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Bakan Indatou'nun tören kıtasını selamlaması ve Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Bakan Akar, Nijer ile dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyeti ifade etti.

Bakan Akar, askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artırılması gerekliliğini de dile getirdi. Bakan Akar ve Bakan Indatou, ayrıca terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine değindi.

Utku Şimşek

