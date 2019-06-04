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Bakan Akar: Pençe harekâtında 64 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: Pençe harekâtında 64 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe harekâtında 64 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK’nın komuta kademesi, ramazanın son iftarını Irak sınırının sıfır noktasındaki Mehmetçik ile yaptı.

Geceyi Pençe Harekatı'nın yönetildiği Taktik Komuta Yeri'nde geçiren Akar ve komutanlar bayram namazını Mehmetçikle kıldı. Bakan Akar, “Gece-gündüz, dağ-tepe demeden bu faaliyetleri takip eden, planlayan, komuta eden generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler" dedi. 

Milli Savunma Bakanı Akar,""Azim ve kararlılıkla devam eden harekatta (Pençe) 28 teröristi etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatlarda son bir haftada 25 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde de 11 teröristi etkisiz hale getirdik. Böylece 27 Mayıs'tan beri 64 terörist etkisiz hale geldi" dedi

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