Bakan Akar Pençe-Kilit Operasyonundaki son durumu açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Pençe Kilit operasyonuna ilişkin olarak, “Operasyonla ilgili pençe-çelik gibi gidiyor. Bütün faaliyetlerimizi bütün çalışmalarımızı gayet şeffaf bir şekilde devam sizlerle paylaşıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde yine bu operasyonla alakalı birkaç söz söylemek gerekirse son derece ayrıntılı bir şekilde bir planlama yapıldı, güzel bir koordinasyon yapıldı. Uzun bir hazırlığın sonunda bu operasyon başlatıldı.

Bildiğiniz gibi pazar akşamı ve o günler şu ana kadar da faaliyetlerini planlandığı şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Pençe'yi morali yüksek gücü kuvveti yüksek gayet güzel ve ben oradaki zor ağacı ve hava koşullarına rağmen oradaki zorluklara rağmen, büyük bir azimle hedeflerini ele geçirdi. Bu harekat sürecek daha onlarca mağara var, o mağaraların tek tek temizlenmesi lazım. İlk aşama planlandığı şekilde çok şükür kazasız belasız tamamlandı. İki şehidimiz var; Ömer ve Kaan. Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yaptığı da tabii şunun altını çizmek istiyorum gerçekten birliklerini önünde Mehmet'in önünde en ön safta ilerlemek sureti ile birlikte emir ve komuta derken bir şahadet mertebesine erdiler. Biz şükran borçluyuz, onlar da böyle saygılar şükranla ve rahmetle anıyoruz. Bunun dışında arkadaşlarım oradaki yapılan konuşmalardan teröristlerin son derece çaresiz olduğunu görüyoruz, çıkış yolları olmadığını görüyoruz ve yalanlarla hayallerle o teröristleri yönetmeye çalışıyorlar olmadığını herkes biliyor” ifadelerini kullandı.

Akar şöyle konuştu:

“Bir yandan çalışmaya devam ediyor ezcümle bizim amacımız bizim dileğimiz temennimiz 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu terör belasından kurtarmak ve inşallah kurtaracağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.”

Kaç teröristin etkisiz hale getirildiğine ilişkin soruya ise Akar, “Sabah itibariyle toplam 30 terörist etkisiz hale getirilmiş bulunuyor. Şu anda arama ve tarama dediğimiz faaliyete devam ediyoruz” karşılığını verdi.

Ahmet Umur Öztürk

