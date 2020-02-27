Bakan Akar: 'Rus muhataplarımızla görüşüyoruz'

Bakan Akar, TBMM'de gazetecilerin İdlib ile ilgili sorularını cevapladı. Akar, İdlib ile ilgili olarak Rus heyetin Türkiye'de bulunduğunun hatırlatılması üzerine, “İdlib'de askeri olmaktan ziyade insani bir durumla karşı karşıyayız. Buradaki insanlık dramının önlenmesi, buradaki insanların kadın, kız, çoluk, çocuk, ihtiyar bunların içinde yaşadıkları çok ağır travma, sıkıntı var. Bunun önlenmesi için çalışıyoruz. Ruslarla ikinci gününde görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler devam ettiğine göre umutluyuz. Dolayısıyla bir çözüm bulunması için taraflar gayret gösteriyorlar. Bizim buradaki durum ve tutumumuzun çok sağlam olduğuna inanıyoruz. Soçi Mutabakatı çerçevesinde görüşmelerin devam etmesinden yanayız.

Bunun gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Bu konuda Soçi Mutabakatı'na bağlı olduğumuzu, Soçi Mutabakatı ile ilgili önemli çalışmalar yaptığımızı, önemli mesafeler katettiğimizi belirtiyoruz. Fakat rejim her seferinde ilan edilen ateşkesi ihlal ediyor. Bizim öncelikle bir an önce ateşkesin sağlanmasını ve böylece göçün durması, radikalleşmenin engellenmesini, kan durduktan sonra diğer konuların Soçi Mutabakatı çerçevesinde ilerlemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, fiili katkıların olmasını beklediklerini belirterek, “Biraz sonra da Sayın Esper ile görüşmemiz olacak. O görüşme sırasında bunları dile getireceğiz” şeklinde konuştu.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada ateşkesin sağlanması için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydederek, “Biz elimizden geldiğince faaliyetlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede oradaki insanların dramına son vermek için tedbirler alınıyor. Hava sahasının herhangi bir şekilde askeri operasyon ötesinde ateşkesin devam ettirilebilmesi için çok gerekli olduğunu, ateşkesin ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için İHA, SİHA'ların, Hava Kuvvetlerimizin faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla görüşüyoruz” diye konuştu.

Amerika'dan Patriot desteği gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Bakan Akar, “NATO başta olmak üzere müttefikimiz olan ülkeler değerlendireceklerdir. Ne yapmak isterlerse yapabilirler. Diğer taraftan İspanya'nın Patriot bataryası var, o görevini devam ettiriyor” şeklinde konuştu.

Akar, S-400 savunma sisteminin ise planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.