Bakan Akar Rusya'da Suriyeli Mevkidaşı ile görüştü

Bakan Akar beraberindeki MİT Başkanı Fidan ile sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket etti. Akar ve Fidan'ın başkent Moskova'daki temasları sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındı. Yapıcı havada geçen toplantının sonucunda Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede, istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalındı.



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