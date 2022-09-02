Bakan Akar, Şehitler Abidesi'ni selamladı

Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılının açılışına katıldı. Akar'a; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan eşlik etti.
Eskişehir'de bulunan 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 2022-2023 Eğitim Uçuş Yılı Açılış Programı'na katılan Bakan Akar, teçhizat kuşanarak F-16 kokpitine geçti. Yapılan son kontrollerin ardından F-16 savaş uçağıyla havalanan Akar, Kuzey Ege'de üçlü kol uçuşuna liderlik etti.
Son günlerde Yunan savaş uçaklarının Türk F-16'larını tacizine karşı gövde gösterisi yapan Bakan Akar, uçuş liderliği sırasında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi'ni selamlamayı da ihmal etmedi.
Utku Yaşar Cüce