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Bakan Akar, Somalili mevkidaşı Haji ile görüştü

Bakan Akar, Somalili mevkidaşı Haji ile görüştü
Bakan Akar, Somalili mevkidaşı Haji ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali Savunma Bakanı Hassan Hussein Haji ile görüştü.

Bakan Akar tarafından Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Haji, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı. Önce baş başa görüşen Bakan Akar ve Haji ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Akar tarafından; İki ülke arasında siyasi ve askeri iş birliğinin yanı sıra dostluk ve kardeşliğin her alanda gelişmekte olduğu, Türkiye'nin Somalili kardeşlerinin güven ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeye devam edeceğinin ifade edildiği öğrenildi.

Utku Şimşek


 

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