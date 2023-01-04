Bakan Akar: '(Suriye) Uzmanların tekrar buluşması şeklinde bu süreç devam edecek'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Tek amaçlarının Türkiye'yi savunmak olduğunu dile getiren Akar, “Terörle mücadele konusunda bugüne kadar neler yaptığımızı biliyorsunuz. Kararlı olduğumuzu ifade ettik. Diğer taraftan ilave bir mülteci almamız söz konusu değil. Önemli olan konulardan biri de ister Türkiye'de, ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir şey yapmamız asla söz konusu değil. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli. Herhangi bir şekilde provokasyonlara, gerçek dışı haberlere, farklı tutumlara girmemeleri lazım. Bu konuda son derece bilgili, bilinçli ve çok net bir politika izliyoruz. Bunun da bilinmesi lazım. Tüm egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim tek gayemiz ülkemizin savunması, tacizde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek” ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda da açıklamalarda bulunan Akar, “Gerekli mutabakatlar tamamlandı. Uzmanların tekrar buluşması şeklinde bu süreç devam edecek. Umudumuz bu süreçlerin makul şekilde devam etmesi” dedi.

Doğukan Gürel



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