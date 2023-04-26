Bakan Akar: 'Suriyeli kardeşlerimizin güvenli şekilde evlerine dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı paylaştık'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas, İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Aştiyani ve Rusya, İran ve Suriye istihbarat başkanlarıyla gerçekleştirilen dörtlü toplantının ardından başkent Moskova'dan ayrılmadan önce Vnukovo Havalimanı'nda değerlendirmelerde bulundu.

"Teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüğümüzü ve sürdüreceğimizi ifade ettik"

Dörtlü toplantıda çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Akar, “Muhataplarımızın görüş ve değerlendirmelerini dinledik, kendi görüş ve değerlendirmelerimizi aktarma fırsatı bulduk. Bizim burada her zaman söylediğimiz gibi Suriye'nin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu, bizim Suriye'de bulunmamızın tek nedeninin orada bulunan PKK/YPG/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere teröristlerle mücadele etmek olduğunu, teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüğümüzü ve sürdüreceğimizi, bunun sadece bizim için değil, aynı zamanda Suriye'nin bütünlüğü bakımından da önemli olduğunu ifade ettik” diye konuştu.

"Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı kendileriyle paylaştık"

Bir diğer amaçlarının da Suriye'den Türkiye'ye yönelik muhtemel yeni bir mülteci akınını önlemek olduğunu dile getiren Bakan Akar, "Suriye'deki yaptığımız çalışmalarla Suriye'de olabildiğince olumlu, istikrarlı bir ortamı sağlamak, şartları oluşturmak suretiyle ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlamayı amaçladığımızı da kendileriyle paylaştık. Çalışmalar sırasında üzerinde özellikle durduğumuz diğer bir husus da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı bir karar var, 2254 sayılı bir karar var. Bu karar doğrultusunda buradaki yaptığımız çalışmaların tüm unsurları kapsayıcı şekilde ve bütüncül bir yaklaşımla sorunların çözülmesini yine burada muhataplarımıza ifade ettik" ifadelerini kullandı.

"Faydalı ve olumlu görüşmeler oldu"

Dörtlü toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerini aktaran Akar, "Bu toplantı ve görüşmelerin faydalı olduğunu, olumlu olduğunu, önemli katkılar sağladığını ve buradaki bölgeye barış, istikrar, huzuru getirilmesi konusunda gerçekten bu tür çalışmalara ihtiyaç olduğu konusunda taraflarla mutabık kaldık. Burada ifade etmek istediğimiz diğer bir husus da ister Türkiye'de olsun, ister Suriye'de olsun, beraber olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Hiçbir şekilde onların aleyhine bir durum söz konusu değil. Onları zora sokacak herhangi bir şekilde karar almamız da mevzu bahis değil. Bunun da bu şekilde bilinmesi lazım, herkesin bunu bilmesi lazım, buna göre davranması lazım. Bu konuda son derece açık ve net bir politikamız var başlangıçtan itibaren. Biz bir an önce terör belasından kurtulmak, ülkemizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgeye barış, istikrar ve huzurun gelmesini gerçekleştirmek istiyoruz. Mesafe almak için elimizden gelen çabayı gösterdik ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız bu toplantının bundan sonraki çalışmalara, faaliyetlere, bölgeye barış ve istikrarın gelmesine de ciddi katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz. Bu şekliyle olumlu bir atmosferde toplantıları tamamladık ve ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

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