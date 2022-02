Bakan Akar: 'Terör koridorunu parçaladık'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Almanya'ya geldi. Burada Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Akar, Münih Güvenlik Konferansı'nın küresel, bölgesel güvenlik sorunlarının tartışıldığı dünya çapında bilinen bir organizasyon olduğunu belirtti.

Burada hem Türkiye'nin görüşlerini ifade etme imkanı bulduklarını hem de ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildiren Akar, "Terör örgütleri PKK/YPG'nin yanı sıra DEAŞ, FETÖ ile yaptığımız mücadelenin ne anlama geldiğini, dost ve müttefiklerimizden neler beklediğimizi de Güvenlik Konferansı sırasında dile getirme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Konferansın bu kapsamda çok yararlı geçtiğini aktaran Akar, konferans sırasında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda da bir konuşma yaptığını hatırlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini vurgulayan Akar, "Operasyonel anlamda hem ülkemiz içinde hem sınırlarımızın ötesinde faaliyetlerimizi sürdürürken asil milletimizin hak ve menfaatlerinin korunmasının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında yanlarında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

“Terör koridorunu parçaladık”

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terörist varlığına dikkati çeken Akar, "Tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi aralıksız sürdürdük, sürdüreceğiz. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda teröristler tarafından bir terör koridoru oluşturulmak istendi. Buna karşı her türlü mücadeleyi vermek suretiyle terör koridorunu parçaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayinde çok önemli adımlar atıldı, gurur verici bir atılım gerçekleşti. Savunma sanayiinde yerlilik ve millik oranı yüzde 80'lere yaklaştı. Bundan sonra da yapılacak çalışmaların çetin geçeceğinin farkında, bilincindeyiz. Kamu, özel sektör, üniversiteler, vakıflar el ele vermek suretiyle tek yumruk, tek yürek halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bunun sonunda da çok daha önemli ve başarılı sonuçlar elde edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Olumlu, yapıcı bir görüşme oldu"

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile görüşmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Akar, "Son derece olumlu, yapıcı bir görüşme oldu” dedi. Görüşmede ortak değerlerin, geçmiş tecrübelerin ele alındığını aktaran Akar, "Görüşmemizin hem ülkelerimize hem NATO ittifakına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum" diye konuştu.

“Türkiye, tüm komşularının sınırlarına, bağımsızlığına, egemenliğine saygılı”

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığı görüşmeler hatırlatılarak, "Bu görüşmelerin terörle mücadeleye yönelik yansımalarını sahada görecek miyiz?" sorusu üzerine Bakan Akar, Türkiye'nin tüm komşularının sınırlarına, bağımsızlığına, egemenliğine saygılı olduğunu vurguladı. Bunun TSK'nın tüm faaliyetlerinde eksiksiz olarak yerine getirildiğini belirten Akar, "Bununla birlikte sınırlarımızın, halkımızın, ülkemizin güvenliğini sağlamak için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim herhangi bir şekilde orada operasyon yapmamız komşularımıza saygısızlık değil. Biz bilakis oraya yardımcı olmak istiyoruz. Bir an önce oralarda nizamı intizamı, sükuneti, barışı bozan bu terör unsurlarının ayıklanmasına gayret gösteriyoruz. Bu manada hem Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani hem de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yaptığımız görüşmelerde de bu konuda hepimiz mutabıkız. Ben kendilerine çok açık ve net bir şekilde şunu ifade ettim; 40 yıldan beri mücadele ediyoruz, artık bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de terörist neredeyse hedefimiz orası ilkemizi kendilerine hatırlattık. Ayrıca yaptığımız bütün operasyonlarda masum halka, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar verilmemesi için elimizden gelen her türlü gayreti hem planlama hem icra safhasında gösterdiğimizi de bir kez daha paylaşma fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik

Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili de konuşan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta bir heyetle Ukrayna ziyareti vardı. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bizler de muhataplarımızla çok samimi görüşmeler yaptık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Orada bir askeri hareketlilik söz konusu. Bu askeri hareketliliğin bazı etkileri var. Bu konuda basında çıkan bazı haberler var. Bunların çok ihtiyatla değerlendirilmesi gerekir. Çünkü bazı dezenformasyon, yalan haberlerden bahsediliyor. Bunlardan dolayı istenmeyen birtakım durumların doğmasını engellememiz gerekiyor" dedi.

Türkiye'nin NATO içindeki bütün sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini hatırlatan Akar, "Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin orada rahat, güven ve refah içinde yaşaması bizim en samimi dileğimiz. Bu manada da Montrö Sözleşmesi'nin önemli olduğunu, buna gerekli desteğin sağlanması gerektiğini, Montrö Sözleşmesi'nin sağladığı düzenin bütün taraflariçin yararlı olduğunu burada da ifade etme fırsatı bulduk" dedi.

4 günde 19 görüşme

Öte yandan Bakan Akar, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile başlayan, ardından Münih'te Güvenlik Konferansı ile devam eden 4 günlük yoğun programında çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. NATO Karargahı'ndaki toplantılara katılan Akar, bunun yanı sıra İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, Estonya Savunma Bakanı Kalle Laanet, Kuzey Makedonla Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska ve Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Sürpriz görüşme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir araya gelen Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim yaşanan bir dönemde sürpriz bir görüşmeye de imza attı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile spontane bir görüşme gerçekleştiren Akar, sonrasında yaptığı açıklama ile görüşmeyi "olumlu ve yapıcı" olarak nitelendirdi. Akar, toplantı vesilesiyle Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de ayaküstü görüşme fırsatı buldu. Savunma Bakanları Toplantısı'nın hemen ardından NATO Karargahı'ndan ayrılarak Münih'e gelen Akar, ikili görüşmelerine burada da devam etti. Göreve yeni atanan Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile bir araya gelen Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Masrur Barzani ile de görüştü. Somali Dışişleri Bakanı Abusaid Muse Ali ile de görüşen Akar, bazı savunma sanayi şirketlerinin üst yöneticileri ile de bir araya geldi.