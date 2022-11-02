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Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında
Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında - Tıkla İzle

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari'ye geldi. Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, helikopterlerle sınır hattına geçti. Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

Kemal Diri
 

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