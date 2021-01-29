Bakan Akar: 'Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın faaliyetlerine başlayacak'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, ''Ortak Merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın faaliyetlerine başlayacak. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına büyük katkı sunacağına inanıyoruz'' dedi.