Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ayrıca İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildiği belirtildi.

Musa Erdoğan

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