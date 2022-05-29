Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan hava üssü ile askeri tersane ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Tagiyev Hava Üssü'nü ziyaret eden Bakan Akar daha sonra askeri tersaneye geçti. TSK komuta kademesinin de yer aldığı ziyaretlerde Bakan Akar'a faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Hava üssü ve tersanenin altyapı, imkan ve kabiliyetlerinin yerinde görüldüğü, ileriye dönük yapılabileceklere ilişkin karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunulan ziyarete, Azerbaycan Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları da katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, temaslarını tamamlamasının ardından beraberindeki TSK komuta kademesi ile Bakü'den ayrıldı.