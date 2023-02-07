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Bakan Akar ve Bakan Koca, Hatay'da kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Bakan Akar ve Bakan Koca, Hatay'da kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi
Bakan Akar ve Bakan Koca, Hatay'da kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin etkilediği Hatay merkezdeki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakan Akar ve Bakan Koca, Hatay’da kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarını inceledi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği AFAD Koordinasyon Merkezi'nde brifing alan Bakan Akar ve Koca daha sonra kente merkezine giderek çalışmaları yerinde inceledi, arama kurtarma ekiplerinden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi. Bakan Akar ve Koca'ya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

Oğuzhan Halil Özbek - Berkay Hasan Karayakas

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