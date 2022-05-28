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Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Aliyev ile görüştü

Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Aliyev ile görüştü
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Aliyev ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesini kabul etti. Aliyev görüşmede, “Bağımsızlık Günü’nde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk” dedi.

Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Aliyev ile görüştü - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti çerçevesinde Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Akar, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Akar, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularındaki gelişmelere ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Erdoğan'ın bugün Bakü'ye geleceğini belirterek, “Bağımsızlık Günü'nde sizlerle bir arada olmak büyük mutluluk” ifadesini kullandı. Görüşmeye Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı.

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