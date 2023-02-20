Bakan Akar ve Koca depreme toplantıda yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde ve kısa bir süre sonra da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, depremlere Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Depremin ardından Bakan Akar ve Bakan Koca bahçeye çıktı. Bir süre burada genel bilgi alan Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti. İki bakan başkanlığındaki toplantıda depremlerin ardından merkez ve ilçelerdeki son duruma ilişkin değerlendirme yapılıyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile diğer yetkililer de katılıyor.

Musa Erdoğan - Musa Enes Aksakal



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