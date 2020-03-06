İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında
Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay’a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a gitti. Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti. Bakan Akar ve komutanların 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

Muhammet Mücahit Dereli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.