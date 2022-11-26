Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olmasının ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü. Bakan Akar ve TSK Komuta kademesinin Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu ifade edildi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.