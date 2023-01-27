Bakan Akar ve TSK komuta kademesi MSÜ'de

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) geldi. MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Milli Savunma Üniversitesinin eğitim-öğretim ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Musa Erdoğan

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