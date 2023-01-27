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Bakan Akar ve TSK komuta kademesi MSÜ'de

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi MSÜ'de
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi MSÜ'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Milli Savunma Üniversitesinin eğitim-öğretim ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi MSÜ’de - Tıkla İzle

Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) geldi. MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu tarafından karşılanan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Milli Savunma Üniversitesinin eğitim-öğretim ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Musa Erdoğan

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