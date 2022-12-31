Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden Kızılelma ziyareti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlikte Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile milli ve özgün olarak geliştirme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'yı inceledi.

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