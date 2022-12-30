Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden 'Rüzgar Alayı'na ziyaret

“Rüzgar Alayı” olarak bilinen 5'inci Komando Alay Komutanlığını ziyaret eden Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile faaliyetlere ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi. Daha sonra Şehitler Camii'nde cuma namazını kılan Bakan Akar ve komutanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müftü Celal Atasoy'un daveti üzerine Bakan Akar, komutanlarla birlikte Gökçeada Müftülüğünü de ziyaret etti.





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