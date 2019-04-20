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Bakan Akar Yüksekova'da şehit askerler için düzenlenen törene katıldı

Bakan Akar Yüksekova'da şehit askerler için düzenlenen törene katıldı
Bakan Akar Yüksekova'da şehit askerler için düzenlenen törene katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Irak sınırında devam eden terör operasyonunda şehit düşen 4 asker için Yüksekova ilçesinde düzenlenen törene katıldı.

Hakkari'den sonra Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ile askeri erkan ve polisler katıldı.

Okunan duaların ardından şehit cenazeleri bir süre omuzlarda taşındı. Ardından da memleketlerine uğurlandı. Bakan Akar, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetler Komutanı Dündar Yüksekova ile birlikte 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Bakan Akar'ın, tören öncesi Genelkurmay Başkanı Güler ve beraberindeki komutanlar ile askeri birliklerde incelemelerde bulunduğu belirtildi.  

Metin Tek

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