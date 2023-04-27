Bakan Akar: 'Zincirleri parçalamaya devam edeceğiz'

AK Parti'den Kayseri Milletvekili Adayı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Akar, ilçelerde yaptığı konuşmalarda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda özne haline geldiğini belirtti. Güçlü ve büyük Türkiye için yürüyüşlerini sürdürdüklerini aktaran Akar, “Birtakım maşalarla, araçlarla, kuklalarla bu asil yürüyüşü durdurmak için gayret gösteriyorlar. Bunun en başında gelen araç PKK/YPG terör örgütü. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile bizi paçalarımızdan çekmeye, ilerlememizi engellemeye çalışıyorlar. Bugüne kadar bütün bu zincirleri parçaladık, parçalamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Mehmetçiğin zorlu arazi ve hava şartlarında terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü aktaran Akar, “Mehmetçik 85 milyon vatandaşımızı bir ve tek olarak görüp onların refahı ve huzuru için yaz-kış, gece-gündüz demeden zorlu arazi şartlarında ne gerekiyorsa yaptı, yapmaya devam ediyor” dedi.

“Biz hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız"

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini belirten Bakan Akar, “Biz hiçbir zaman şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Onların kıymetli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk sormaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. Bu sırada salonda bulunan bir şehit babası ayağa kalkarak, “Benim çocuğumun kanını yerde bırakmadınız. 11 gün sonra hesabını sordunuz. Allah sizden razı olsun” derken, Bakan Akar da şehitlere bir kez daha rahmet dileyerek, “Hangi deliğe girerse girsinler peşlerindeyiz. Tüm şehitlerimizin kanlarının hesabını sorduk, soruyoruz” karşılığını verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi; “İçeriden ve dışarıdan bazı fitne odakları bunu çarpıtıyor, operasyonların sanki ‘Kürt kardeşlerimize yönelikmiş' gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu tamamen yalan. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Türkler ve Kürtler kardeştir, 85 milyon birdir ve beraberdir. Tek yumruk, tek yürektir. Biz yüzyıllarca hep beraber yaşadık, ekmeğimizi paylaştık, Milli Mücadele'yi birlikte yaptık, şehitliklerde birlikte yatıyoruz. Biriz, beraberiz. Bu birliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.”

Teröristlerin Türk adaletine teslim olmaktan başta çarelerinin olmadığını ifade eden Akar, “40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu terör belasından ülkemizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz” dedi.

"Bu kazanımların kaybedilmesi bizi 30 sene geriye götürür"

Seçimlerle ilgili milletin ferasetine güvendiklerini belirten Bakan Akar, “Biz ülkemizin bekası ve refahı diyoruz” dedi. Terörle mücadele gelinen noktaya dikkati çeken Akar, “Önemli kazanımlarımız var. Şimdi birileri çıkmış, ‘Bebek katillerini tahliye edeceğiz, teröristleri bırakacağız' diyor. Bu kazanımların kaybedilmesi bizi 30 sene geriye götürür. Terörle mücadeleyi yine eski döneme döndürür. Terör örgütü PKK/YPG hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Onları temsil edemez. PKK, Kürtlerin temsilcisi olamaz. Bunlar terörist. Bunlar yabancı güçlerin oyuncağı, maşası, maymunu, kuklası. Bunlara söz veren, bunlarla görüşen, pazarlık yapanlar var. Bu kabul edilemez. Bu kadar mücadeleden sonra, geri dönüşümüz mümkün değil. Bu konuda milletimizin aklına, ferasetine sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Milletin bunları gördüğünü, sandığın başına vardığında da sağduyusuyla oyunu kullanacağını belirten Akar, şöyle devam etti: “Teröristler bir otobüse binmiş. Otobüsün direksiyonu teröristlerde. Arkasına HDP oturmuş. Onun da arkasına Millet İttifakı oturmuş. Hep beraber gidiyorlar. 85 milyona, Türkiye'ye karşı gidiyorlar. Buna bu millet müsaade etmeyecek. Bu otobüste tanıdık kişiler de var. Daha önce bizlerle oturan, konuşan, fikirleri, duyguları paylaşan, ‘Teröre karşıyız' diyenler var, aynı otobüste. Bir koltuk için değer mi? Allah akıl, fikir versin. İnşallah yanlıştan döner, hatalarını düzeltirler.” Bakan Akar, konuşmasının ardından vatandaşlarla tek tek sohbet ederek taleplerini dinledi.

Turan Bulut

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