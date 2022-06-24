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Bakan Akar'dan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret

Bakan Akar'dan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret
Bakan Akar'dan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar’dan 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Beraberinde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin tank, top, zırhlı araç ve diğer ekipmanlarının bakım-onarım, modernizasyon faaliyetlerinde önemli rolü olan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne geçen Akar, burada inceleme ve denetlemelerde bulundu. Faaliyetlere ilişkin brifing alan Bakan Akar, talimatlar verdi.

Utku Şimşek
 

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