İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması

Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması
Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı" dedi.

 Bakan Akar, gazetecilerin Afganistan'daki son gelişmeler ve Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda görevli Türk askerlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Yaşanan olayların ardından 200'den fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını dün Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Afganistan dışına çıkardıklarını vurgulayan Akar, "Havaalanının emniyetli şekilde açık kalmasına ve tüm Afganistan'a hizmet vermesine gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Yapılacak temaslarla bu konunun daha da netleşeceğini ve ona göre de nihai kararın verileceğini ifade eden Akar, "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı. Bu arada çeşitli ülkeler de kendi vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor"

Şu ana kadar havaalanına yönelik herhangi bir saldırı, taciz ve müdahalenin söz konusu olmadığını aktaran Akar, "Mehmetçiğin güvenliği için de her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediyor. Durum her an değişebilir düşüncesinden hareketle de olayı yakinen, hassasiyet ve büyük bir dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. Herhangi bir farklı gelişme olması veya böyle bir durumu sezmemiz durumunda ona göre de ilave tedbirlerimiz, gerekli planlarımız var. Onları da uygulamaya koyarız" diye konuştu.

"Aynı noktadayız"

Türkiye'nin Afgan kardeşlerine yardım konusundaki duruşunun tüm dünya tarafından bilindiğini ve takdirle karşılandığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Faaliyetlerimiz asil milletimize, tarihimize yaraşır şekilde sürüyor. Kontrollü bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Hülya Keklik
 

İLGİLİ HABER
Afganistandan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi Afganistan’dan tahliye edilen 273 kişi tahliye uçağıyla yurda getirildi
İLGİLİ HABER
İrem Hemşire Afganistanda kabus dolu saatleri anlattı İrem Hemşire Afganistan'da kabus dolu saatleri anlattı
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetimde kim olursa olsun Afganistanın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yönetimde kim olursa olsun Afganistan'ın yanında yer almak kardeşliğimizin gereğidir'
İLGİLİ HABER
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ve NATO Afganistanı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'ABD ve NATO Afganistan’ı kendi çıkarları için işgal ettiklerini ispat ettiler'
İLGİLİ HABER
Talibandan yeni açıklama! Afganistanda demokrasi olmayacak Taliban'dan yeni açıklama! 'Afganistan’da demokrasi olmayacak'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.