Bakan Akar'dan Bosna Hersek'te bir dizi önemli temaslar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor. Akar, Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ve Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masoviç ile görüşmesinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'ne geçti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Dönem Başkanı ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Sırp üye Milorad Dodik ve Boşnak üye Sefik Dzaferovic ile bir araya gelen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Akar'ın görüşmede Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrar ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladığı ifade edilerek, savunma ve güvenlik dahil her türlü iş birliğinin artarak devam ettirilmesi konusunda Türkiye'nin üzerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceğini aktardığı belirtildi.

Akar'ın Türkiye'nin bugüne kadar Bosna Hersek'e her türlü desteği sağladığı, gelecekte de Bosna Hersek halkının layık olduğu huzur ve refah için destek verme konusundaki kararlılığını belirttiği ve içinde bulunulan durum karşısında Türkiye'nin talep edildiğinde arabuluculuk dahil her konuda sorumluluk almaya hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

Bakan Akar'dan Saraybosna Büyükelçiliği'ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret düzenlediği Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor. Akar, başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Üniversite yerleşkesinde Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF Vakfı) Başkanı Hasan Topaloğlu, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Rektörlük binasına geçti. Rektör Yıldırım'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar, üniversite şeref defterini imzaladı. Bakan Akar, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.