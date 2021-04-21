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Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki

Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki
Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'ın televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Akar'dan Engin Altay'ın sözlerine tepki - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki, umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." ifadelerini değerlendirdi.

Bakan Akar, değerlendirmesinde, "Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.
Bakan Akar, bu yoğun faaliyet döneminde Mehmetçiğin ve TSK mensuplarının moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunun unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Mevlüt Hasgül
 

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