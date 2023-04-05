Bakan Akar'dan İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Bakan Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 1915 Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı'ndaki konuşmasında, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Dün gece gerçekleştirilen baskına tepki gösteren Akar, "İsrail'in inancını ifade

etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum" diye konuştu.

Huzeyfe Tarık Yaman

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.