Bakan Akar'dan 'istikrar' vurgusu

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Talas Belediyesince düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin refahı ve bekası için çalıştıklarını belirten Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Mehmetçiğin nefesinin teröristler

Milletin sevgisi, güveni ve duasından aldıkları güçle aşamayacakları engel, çözemeyecekleri sorun olmadığını aktaran Akar, teröristlerin kaçacak delik aradığını, Mehmetçiğin ‘çıkılamaz' denilen yerlere çıktığını, ‘girilemez' denilen yerlere girdiğini belirtti. İstikrarın önemine vurgu yapan Akar, “Bu seçimlerde sizler, 85 milyon gereğini yapacak ve bunun sonunda güven ve refah içinde istikrarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Seçimlere yönelik bazı tuzakların olduğunu belirten Akar, “Teröristlerle konuşanlar, onlardan akıl alanlar, onlara söz verenler var. ‘Seçimler bizim için umut, 10 binler, 100 binler tahliye bekliyor' diyenler var. 10 bin, 100 bin kişiyi çıkarmayı planlıyorlar. Tekrar terörü başımıza, milletin başına bela edecekler. Tekrar cenazeler, tekrar şehitler, tekrar gözyaşları. Bu milletimiz buna izin vermeyecektir” diye konuştu.

Konuşması sık sık “Kayseri seninle gurur duyuyor” sloganları ile kesilen Akar, “Biz Kayseri ile gurur duyuyoruz” karşılığını verdi. Daha sonra Osmanlı Evi'nde engelliler ve aileleriyle bir araya gelen Akar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ali Göç

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