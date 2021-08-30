Bakan Akar'dan Kabil Havalimanıyla ilgili açıklama

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Arsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, garnizonda görevli subay ve astsubay ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Bakan Akar, Devlet Mezarlığı'nda Milli Mücadele'de görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal Duvar'a üzerinde "Milli Savunma Bakanlığı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Akar, deftere şunları yazdı:

“30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanları ile huzurunuzda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Egemenlik ve bağımsızlığımıza kast edenlere karşı büyük bir inanç, irade ve kararlılıkla başlattığınız Milli Mücadelemizi 30 Ağustos 1922'de zafere taşıdınız. Bu zafer asil milletimizin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu kalacağının tüm dünyaya ilanıdır. Vatanımızı, asil milletimizi ve kutsal değerlerimizi korumak için gösterdiğiniz kahramanlıklar ve fedakarlıklar bizim için en büyük ilham kaynağıdır.

Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti, gelecek nesillere miras bırakmak tarihi bir sorumluluktur. Bu bilinçle kahraman TSK dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda, bugünlere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün komutanlarımızı, devlet büyüklerimizi, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun.”

“Kabil Havalimanı'nda durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu değerlendirmeye hazırız”

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Akar, Afganistan'da Türkiye'nin nasıl bir rota izleyeceği sorusu üzerine şunları söyledi:

“Son 20 yıldır da Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı görevlerle Afganların güven, huzur, refah içinde yaşamasını arzu ettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkenin insanlarının güven, refah içinde olmasını istiyor, bunun için gayret gösteriyoruz. Şu anda da oradaki durumu, son gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Eğer bizim için uygun şartlar, durumlar oluşursa, Türkiye Cumhuriyeti olarak karar verme, karar alma süreçlerimizden de geçtikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ardından bu talepleri değerlendirmeye alıyor ve gerekli tavrımızı, hareket tarzlarımızı belirliyoruz. Afganistan ile tarihe dayanan ilgimiz, tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. Gelişmeleri yakinen takip ediyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, böyle de bir talep gelirse bunu değerlendirmeye hazırız.”

Mustafa Cenik - Yunus Özkan

