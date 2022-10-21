Bakan Akar'dan 'kimyasal silah iddiası'na sert tepki

AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Edirne'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK'nın kimyasal silah kullandığı" yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Bakan Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız operasyonlarla ilgili dedikodular var. Fitne fesat yuvaları bunları karalamak için Mehmetçiğin başarısına ve tertemiz duygularına hakaret şeklinde bazı fitne ve fesat oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlardan hiçbirinin aslı yok. Bizim yaptığımız bütün operasyonlar meşru müdafaa çerçevesindedir. Bize tehlike ve tehdit yoksa durup dururken biz işgalci ve istilacı değiliz. Kimsenin toprağında gözümüz yok.

Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim tek amacımız ülkemizin ve milletimizin savunması ve güvenliği. Operasyonlarda Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz.

Bazı fitne fesat odakları zaman zaman bazı iftiraları ortaya atıyor. Özellikle terör örgütü çok zor durumda kaldığında, terör örgütünün çökme noktasına geldiğinde bazı iftiralar ortaya atıyorlar. Yalanlarla hem insanların kafasını karıştırmaya hem de Mehmetçiğin moralini bozmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah yok. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var."

"Bizim kültürümüzde işkence, eza, cefa yok" diyen Akar, "Uluslararası hukuk ötesinde, biz uygulamalar yapıyoruz. Bunlar son derece alçakça iftiralar. Ciddi, samimi, dürüstçe yapılan bir faaliyetin lekelenmesine yönelik iftiralar. Terör örgütünün çöküşünün gölgelenmesi, ona yardım, destek sağlanması için yapılmış olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıyoruz.

Bununla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için hukuk dairemiz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç başladı. Bunu yapanlar, hesabını yargı önünde verecekler. Bunun yakın takipçisi olacağız. Bu Türkiye'ye, Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan büyük bir iftiradır, bühtandır. Böyle bir şey asla ve kat'a söz konusu değildir. Bu iftiralar, teröristler biraz daha zaman, zemin kazansın diye ortaya atılmaktadır" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, ardından AK Parti'ye üye vatandaşlara parti rozeti taktı.

Mehmet Basmacı - Özlem Ceylan - Şener Urfa



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