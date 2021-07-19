Bakan Akar'dan Kurban Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında silah ve mesai arkadaşlarının yanı sıra tüm mensupları ile ailelerinin Kurban Bayramını kutladığını bildirdi.

Akar mesajında, bayramların, milli birlik ve beraberliğin güçlendiği, kardeşlik ve dostluk duygularının pekiştiği, örf ve adetlerin coşkuyla yaşandığı ve yaşatıldığı önemli kültürel değerlerden olduğunu vurgulayarak, "Bayramların getirmiş olduğu dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygı ortamından ilham alan asil milletimiz; kederde ve kıvançta, iyi günde ve kötü günde ortak hareket ederek bin yıldır milli ve manevi değerlerimiz etrafında birleşmiş ve ayrılmaz bir bütün olmuştur. Milli Savunma Bakanlığının tüm mensupları da ülkemizin daima birlik, beraberlik ve güven içerisinde olması, milletimizin nice güzel bayramlar yaşayabilmesi için üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirme gayretindedir" dedi.

“Ölürsem şehit, kalırsam gazi”

Akar yayımladığı mesajında, TSK'nın vatanın, mavi vatanın, semaların ve 84 milyon vatandaşın güvenliği için her türlü risk, tehdit ve tehlikeye karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Akar mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“TSK'nın kahraman mensupları; yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Kıbrıs dahil Mavi vatanımızda hak, alaka ve menfaatlerimizi korurken; Azerbaycan, Libya, Katar, Somali, Kosova ve Bosna Hersek gibi dost ve kardeş ülkelerde de barış ve istikrar için görev yapmaktadır.

Bayram sevincini yaşadığımız bu günlerde; karada, denizde ve havada; yurt içinde ve sınır ötesinde, zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınlarında öpüyor, kendilerine sağlık ve esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyor; bayramlarını bir kez daha en içten duygularla kutluyorum.

Bu vesileyle gazilerimizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerinin ve tüm mensuplarımızın sağlık ve esenlik içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.

Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bugünlere gelmemizde katkısı olan tüm komutan ve devlet adamlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

Muhammet Mücahit Dereli

