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Bakan Akar'dan Libya Başbakanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile toplantı

Bakan Akar'dan Libya Başbakanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile toplantı
Bakan Akar'dan Libya Başbakanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile toplantı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’nın başkenti Trablus’ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile gittiği Libya'nın başkenti Trablus'ta Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Başbakanlık Sarayı'na geçti. Bakan Akar, burada Milli Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından es-Serrac ve Bakan Akar ve el-Atiyye heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Bakan Akar, görüşmede Libya ile 500 yıllık ortak tarihi hatırlatarak, Türkiye'nin zor günlerde Libya'nın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Bakan Akar, Türkiye'nin Libya'ya askeri eğitim ve danışmanlık desteğinin süreceğini, Libya'da barış ve istikrarın sağlanmasının tüm bölgenin yararına olduğunu ifade ederek, bunun için Katar ile de birlikte çalışmaya devam edileceğini vurguladı.
 

Mehmet Kalay
 

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