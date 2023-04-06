Bakan Akar'dan 'Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmayın' uyarısı

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları ile Gazi Orduevi'nde düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İftarın ardından konuşan Akar, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmeye çalıştıklarını, her zaman onlarla beraber olduklarını belirtti.

6 Şubat depremlerini hatırlatan Akar, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından devletin vatandaşlarının yanında olduğunu, milletin de devletinin yanına yer aldığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ilk andan itibaren seferber olarak milletinin yanına, yardımına koştuğunu dile getiren Akar, “Mehmetçik elinden gelen ne varsa bunları büyük özveri, azim ve kahramanlıkla yaptı, yapmaya devam ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlar, valiler, ilgili kurum ve kuruluşlar vatandaşıyla beraber ve yaraları sarmak için gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

Tarih boyunca birçok sıkıntının yaşandığını hatırlatan Akar, “Bu sıkıntılardan çok şükür alnımızın akıyla çıktık. Devlet ve millet el ele, tek yumruk, tek yürek, bir ve beraber olarak bu felaketin de üstesinden gelecek, bunları da aşacağız" dedi.

Depremle mücadelenin yanı sıra Mehmetçiğin hudut güvenliği ile Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelesinin devam ettiğine dikkati çeken Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında faaliyetlerimizi artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla sürdürüyoruz. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mehmetçik inşallah bu mücadelesinin sonunda asil milletimizi terör belasından kurtaracak. Bunun için azimli ve kararlıyız. Bu mücadele sırasında şehitlerimiz, gazilerimiz var. Şehit ve gazilerin kanlarının, değerli ailelerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliğine de değinen Akar, "Hudutlarımız Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ile korunmaktadır. Herhangi bir şekilde yaşa dışı geçişe asla müsaade etmedik, etmiyoruz. Hiçbir müsamaha söz konusu değil. Hudutlarımız en ileri teknoloji araç, gereçler kullanılarak Mehmetçik tarafından kontrol edilmektedir” dedi.

Bunlarla birlikte hak, alaka ve menfaatlerin korunmasına yönelik kara, hava ve denizlerdeki mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

“TSK'nın kahraman evlatları ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak, hak, alaka ve menfaatlerini korumak için mücadelesini büyük bir azimle sürdürmektedir. Bu yapılan mücadele son derece saygıdeğerdir. Mehmetçiğin tek ihtiyacı moral ve motivasyon. Dolayısıyla biz diyoruz ki içeriden ve dışarıdan kimse herhangi bir fitne fesada sebebiyet vermesin, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu bozmasın. Mehmetçiğin emeğine herkes saygı göstersin. Yapılan mücadele devletimiz ve milletimiz için.” Öte yandan 10 aylık Elizan Gül isimli gazi kızı, konuşması sırasında Bakan Akar'ın yanına geldi. Minik Elizan'ı kürsüye çıkaran Akar, konuşmasına bir süre onunla birlikte devam etti.

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