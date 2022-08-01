Bakan Akar'dan önemli açıklamalar!

Milli Savunma Bakanı Akar'ın konuşmasından satır başları

Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız."

"(Küresel gıda krizi) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli."

"(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"(ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı) Bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler."

"ABD, PYD/YPG'den vazgeçer mi" sorusuna, "Vazgeçecek. Terörle, teröristle yaşanmaz. Eninde sonunda bunu anlayacaklar" yanıtını verdi."

"(ABD'den F-16 tedariki) Olumlu bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Olmazsa, dünya çok genişledi artık, seçenekler çok arttı. Buna karşı birçok çözüm üretilebilir."

"(Yunanistan) Türkiye'ye karşı kendilerince bir hesap içindeler. Silahlanma bütçesinde 5 katına çıkan bir artış var. Diyoruz ki bu TSK ve Türkiye için az, savunma için çok."