Bakan Akar'dan Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'de Türk gazetecilere gerçekleştirdiği değerlendirmede “Diplomasi ve diyaloğun sürdürülmesi ve bu şekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dileği. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği önemli" dedi.

"(Yunan Savunma Bakanı ile görüşmesi) Olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Spontane gerçekleşti, gerçekçi bir görüşme oldu" dedi.

“NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sağladık. Bunu da halen sürdürüyoruz. NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içinde ikinci büyük ordu” dedi.