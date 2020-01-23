Bakan Akar'dan sert tepki: Yunanistan hukuka uygun davranmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı.

Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz.

İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor.''