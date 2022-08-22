Bakan Akar'dan 'terörle mücadele' ve 'tahıl koridoru' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. 19 Ağustos'ta düzenlenen devir-teslim törenleriyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Atilla Gülan ilk kez toplantıda yer aldı.

Kuvvet ve Ordu Komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştığı toplantıda talimatlar veren Bakan Akar, Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete hayırlı olmasını diledi. Terörle mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirten Akar, "Biz komşularımız başta olmak üzere tüm ülkelerin sınırlarına, hudutlarına, egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılıyız" dedi.

Bakan Akar, terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla başarıyla sürdürüldüğünü vurguladı. Terörle mücadeledeki hedefin, sınırların güvenliğini sağlamak olduğuna işaret eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Teröristler neredeyse bizim hedefimiz orası. Biz 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. 24 Temmuz 2015'den beri yapılan operasyonlar sonucunda toplam 35 bin 786 terörist bugüne kadar etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren de operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu dönem içerisinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 bin 517 terörist etkisiz hale getirildi."

Bakan Akar, bugüne kadar Pençe-Kilit Operasyonu'nda 333 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tahıl koridoru

Tahıl koridoru anlaşması hakkında da bilgi veren Bakan Hulusi Akar, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede, Bakanlığımızın, arkadaşlarımızın, askeri heyetlerimizin yaptığı görüşmeler oldu. Sonuç olarak da dörtlü anlaşma imzalandı. Bu çerçevede faaliyetler devam ediyor. Bu sabah itibariyle Ukrayna limanlarından ayrılan tahıl miktarı 721 bin 449 ton oldu. Bu devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu daha da artacak. Herhangi bir şekilde bunun durmaması için yavaşlamaması için olabildiğince süratli ve emniyetli bir şekilde adreslere ulaşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz. "

Bakan Akar, hafta sonu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesindeki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunduklarını hatırlatarak, faaliyetlerin aksamadan yürütüldüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli manevi mesleki değerlerimiz çerçevesinde, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde yasalar doğrultusunda Cumhurbaşkanımız ve devamında sıralı komutan ve amirlerin emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."